Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
736,00
Економія при броні: -74,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
668,88
Економія при броні: -23,99 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
730,00
Економія при броні: -80,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
608,36
Економія при броні: -28,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
730,00
Економія при броні: -68,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
736,00
Економія при броні: -74,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
736,00
Економія при броні: -86,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 15
10.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
586,58
Економія при броні: -28,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
603,59
Економія при броні: -20,07 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
62.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
581,56
Економія при броні: -16,94 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 22-Д
62.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
584,62
Економія при броні: -25,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 43-Д
62.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
522,72
Економія при броні: -28,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 113
63.0 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
579,79
Економія при броні: -20,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
65.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
65.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
823,21
Економія при броні: -119,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
65.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
817,20
Економія при броні: -102,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
67.5 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
701,32
Економія при броні: -43,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
67.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
847,99
Економія при броні: -168,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
68.6 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
829,82
Економія при броні: -150,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
68.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
844,61
Економія при броні: -165,18 грн