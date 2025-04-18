Київ (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
589,89
Економія при броні: -39,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
598,64
Економія при броні: -78,52 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
569,23
Економія при броні: -17,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
601,89
Економія при броні: -19,57 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
594,10
Економія при броні: -89,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
551,49
Економія при броні: -16,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
738,09
Економія при броні: -30,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
670,28
Економія при броні: -38,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 16-А
4.2 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
738,91
Економія при броні: -31,75 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
4.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
5.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
750,44
Економія при броні: -43,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
753,20
Економія при броні: -45,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
671,75
Економія при броні: -35,42 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
5.7 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Вадима, 40-А
5.8 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
747,14
Економія при броні: -40,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
5.9 км
Алміба розчин 120 мл №1
Гранд Медикал
750,23
Економія при броні: -42,87 грн