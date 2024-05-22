одним зі способів усунення проявів недостатності оксиду азоту, який відіграє важливу роль у функціонуванні серцево-судинної, імунної та нервової систем організму людини, є збагачення раціону харчування L-аргініном.

L-аргінін — активний інгредієнт дієтичної добавки Валаргін — амінокислота, яка здатна синтезуватися в організмі з інших амінокислот, але при різних захворюваннях або при дефіциті білків її синтез різко знижується. Також одним із факторів зниження синтезу L-аргініну є вік. Ця амінокислота відіграє важливу роль у пластичному й енергетичному обмінах, регулює імунні та метаболічні процеси в організмі людини. L-аргінін є попередником для синтезу монооксиду азоту — сигнальної молекули, що бере участь у регуляції ряду фізіологічних процесів, таких як розширення кровоносних судин, зниження активації та адгезії лейкоцитів і тромбоцитів до судинної стінки, пригнічення утворення і розвитку атеросклеротичних бляшок, передача нервових імпульсів та імунна відповідь. Здатність L-аргініну коригувати ендотеліальну дисфункцію судин зумовлює його призначення для профілактики атеросклерозу та підтримки здоров’я серця і судин.

L-аргінін має гепатопротекторні властивості, посилює знешкодження аміаку в печінці, сприяючи перетворенню аміаку в сечовину, зв’язує токсичні іони амонію, що утворюються при розпаді білків у печінці. Крім того, L-аргінін сприяє підвищенню імунітету, бере участь в сперматогенезі та покращує еректильну функцію, підвищує лібідо у чоловіків та жінок.

Завдяки комплексній дії (метаболічним, протиастенічним, антитоксичним, гепатопротекторним та загальнозміцнювальним властивостям) цього природного компонента Валаргін може бути рекомендований лікарем як дієтична добавка до раціону харчування з метою:

• нормалізації підвищеного АТ (за рахунок розширення та регуляції тонусу коронарних та периферичних судин);

• запобігання утворенню і розвитку атеросклеротичних бляшок та нормалізації підвищеного рівня ХС;

• зниження ризику тромбоутворення;

• захисту серця та судин в умовах оксидативного стресу;

• підтримки нормального кровообігу і постачання кисню до різних органів і тканин (серцевого м’яза, головного мозку, печінки, нирок, легень, статевих залоз та ін.);

• підтримки оптимального азотистого балансу в організмі, виведення кінцевого азоту, зниження утворення шкідливих для клітин печінки вільних радикалів при станах, пов’язаних із порушенням білкового обміну (стреси, астенія, травми, вірусні інфекції, голодування, фізичні та психоемоційні перевантаження), особливо в осіб, які перебувають під впливом шкідливої дії факторів довкілля;

• загального зміцнення організму та підвищення імунітету;

• поліпшення мікроциркуляції у тканинах ЦНС, що посилює метаболізм у нейронах, сприяє покращенню когнітивних функцій (пам’ять, увага, розумова діяльність);

• поліпшення репродуктивної функції у чоловіків та жінок.