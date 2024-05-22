Валаргін (Valargin) (321400) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Валаргін інструкція із застосування
Характеристика
одним зі способів усунення проявів недостатності оксиду азоту, який відіграє важливу роль у функціонуванні серцево-судинної, імунної та нервової систем організму людини, є збагачення раціону харчування L-аргініном.
L-аргінін — активний інгредієнт дієтичної добавки Валаргін — амінокислота, яка здатна синтезуватися в організмі з інших амінокислот, але при різних захворюваннях або при дефіциті білків її синтез різко знижується. Також одним із факторів зниження синтезу L-аргініну є вік. Ця амінокислота відіграє важливу роль у пластичному й енергетичному обмінах, регулює імунні та метаболічні процеси в організмі людини. L-аргінін є попередником для синтезу монооксиду азоту — сигнальної молекули, що бере участь у регуляції ряду фізіологічних процесів, таких як розширення кровоносних судин, зниження активації та адгезії лейкоцитів і тромбоцитів до судинної стінки, пригнічення утворення і розвитку атеросклеротичних бляшок, передача нервових імпульсів та імунна відповідь. Здатність L-аргініну коригувати ендотеліальну дисфункцію судин зумовлює його призначення для профілактики атеросклерозу та підтримки здоров’я серця і судин.
L-аргінін має гепатопротекторні властивості, посилює знешкодження аміаку в печінці, сприяючи перетворенню аміаку в сечовину, зв’язує токсичні іони амонію, що утворюються при розпаді білків у печінці. Крім того, L-аргінін сприяє підвищенню імунітету, бере участь в сперматогенезі та покращує еректильну функцію, підвищує лібідо у чоловіків та жінок.
Завдяки комплексній дії (метаболічним, протиастенічним, антитоксичним, гепатопротекторним та загальнозміцнювальним властивостям) цього природного компонента Валаргін може бути рекомендований лікарем як дієтична добавка до раціону харчування з метою:
• нормалізації підвищеного АТ (за рахунок розширення та регуляції тонусу коронарних та периферичних судин);
• запобігання утворенню і розвитку атеросклеротичних бляшок та нормалізації підвищеного рівня ХС;
• зниження ризику тромбоутворення;
• захисту серця та судин в умовах оксидативного стресу;
• підтримки нормального кровообігу і постачання кисню до різних органів і тканин (серцевого м’яза, головного мозку, печінки, нирок, легень, статевих залоз та ін.);
• підтримки оптимального азотистого балансу в організмі, виведення кінцевого азоту, зниження утворення шкідливих для клітин печінки вільних радикалів при станах, пов’язаних із порушенням білкового обміну (стреси, астенія, травми, вірусні інфекції, голодування, фізичні та психоемоційні перевантаження), особливо в осіб, які перебувають під впливом шкідливої дії факторів довкілля;
• загального зміцнення організму та підвищення імунітету;
• поліпшення мікроциркуляції у тканинах ЦНС, що посилює метаболізм у нейронах, сприяє покращенню когнітивних функцій (пам’ять, увага, розумова діяльність);
• поліпшення репродуктивної функції у чоловіків та жінок.
Рекомендації з вживання
вживати дорослим під час прийому їжі по 1 таблетці 1–2 рази на добу, попередньо розчинивши у склянці (200 мл) питної води кімнатної температури. Тривалість застосування — 8–15 днів. За необхідності курс можна повторити. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря.
Застереження щодо застосування: містить аспартам — джерело фенілаланіну. Не рекомендується вживати хворим на фенілкетонурію.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до будь-якого з компонентів, порушення функції нирок у стадії декомпенсації, період вагітності й годування грудьми.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С у недоступному для дітей місці.