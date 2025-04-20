Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
597,37
Економія при броні: -84,26 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
529,00
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
622,96
Економія при броні: -54,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
593,40
Економія при броні: -81,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
585,41
Економія при броні: -17,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
597,93
Економія при броні: -29,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
624,16
Економія при броні: -56,14 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
607,45
Економія при броні: -38,46 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
529,00
Економія при броні: -55,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
604,60
Економія при броні: -35,83 грн