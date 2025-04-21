Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
598,22
Економія при броні: -29,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
605,13
Економія при броні: -37,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
594,31
Економія при броні: -25,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
608,82
Економія при броні: -67,32 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
626,17
Економія при броні: -132,95 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
556,19
Економія при броні: -62,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
598,31
Економія при броні: -29,68 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
589,27
Економія при броні: -20,90 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
605,72
Економія при броні: -111,82 грн