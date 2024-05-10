АРГІНІН (ARGININUM) Діюча речовина
амінокислота, що належить до класу умовно незамінних амінокислот; активний і різнобічний клітинний регулятор численних життєво важливих функцій організму, виявляє важливі в критичному стані організму протекторні ефекти; спричиняє антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротекторну, антиоксидантну, антирадикальну, дезінтоксикаційну активність, є активним регулятором проміжного обміну і процесів енергозабезпечення, відіграє певну роль у підтриманні гормонального балансу в організмі; збільшує вміст у крові інсуліну, глюкагону, соматотропного гормону і пролактину, бере участь у синтезі проліну, поліаміну, агматину, включається в процеси фібриногенолізу, сперматогенезу, чинить мембранодеполяризуючу дію; один із основних субстратів у циклі синтезу сечовини в печінці; гіпоамоніємічний ефект реалізується шляхом активації перетворення аміаку в сечовину; чинить гепатопротекторну дію; субстрат для NО-синтази - ферменту, що каталізує синтез оксиду азоту в ендотеліоцитах; активує гуанілатциклазу, підвищує рівень циклічного гуанідинмонофосфату в ендотелії судин, зменшує активацію й адгезію лейкоцитів, тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує синтез протеїнів адгезії VCAM-1 і MCP-1, запобігаючи утворенню і розвитку атеросклеротичних бляшок, пригнічує синтез ендотеліну-1; пригнічує синтез асиметричного диметиларгініну - потужного ендогенного стимулятора оксидативного стресу; стимулює діяльність вилочкової залози, що продукує Т-клітини, регулює вміст глюкози в крові під час фізичного навантаження; чинить кислотоутворювальну дію і сприяє корекції кислотно-лужної рівноваги.
атеросклероз судин серця і головного мозку, атеросклероз периферичних судин, у тому числі із проявами переміжної кульгавості, діабетична ангіопатія, ІХС, АГ, стани після перенесених г. ІМ та г. порушення мозкового кровообігу, міокардіопатія, хр. СН, гіперхолестеринемія, стенокардія, ХОЗЛ, інтерстиціальна пневмонія, ідіопатична легенева гіпертензія, хр. постемболічна легенева гіпертензія, г. та хр. гепатити різної етіології, гіперамоніємія, гіпоксичні стани, астенічні стани в процесі реконвалесценції, в тому числі після інфекційних захворювань та оперативних втручань, метаболічний алкалоз, зниження функції вилочкової залози, затримка розвитку плода і прееклампсія.
внутрішньо, під час їди; дорослим при ІХС, атеросклерозі судин серця і ГМ, атеросклерозі периферичних судин, діабетичній ангіопатії по 5 мл (1 мірна ложка - 1 г препарату) 3-8 р/добу; при гіперхолестеринемії, станах після перенесених г. ІМ та г. порушення мозкового кровообігу, АГ - 5 мл 3-6 р/добу; МДД- 8 г; тривалість курсу лікування - 8-15 днів; за необхідності курс лікування повторюють.
В/в краплинно зі швидкістю 10 крап./хв протягом перших 10-15 хв, потім швидкість введення збільшити до 30 крап./хв.; добова доза - 100 мл р-ну; при тяжких порушеннях кровообігу в центральних і периферичних судинах, при виражених явищах інтоксикації, гіпоксії, астенічних станах дозу можна збільшити до 200 мл/добу; максимальна швидкість введення інфузійного р-ну не повинна перевищувати 20 ммоль/год.; дітям віком до 12 років доза 5-10 мл/1 кг/добу; для лікування метаболічного алкалозу дозу можна розрахувати: аргініну гідрохлорид (ммоль)/ надлишок лугів (Ве) (ммоль/л)х 0,3 х кг маси тіла; введення починають з половини розрахованої дози; можливу додаткову корекцію проводити після отримання результатів оновленого кислотно-лужного балансу.
підвищена чутливість до L-аргініну, тяжкі порушення функції нирок, гіперхлоремічний ацидоз; АР в анамнезі; застосування калійзберігаючих діуретиків, а також спіронолактону.
гіпертермія, відчуття жару, ломота у тілі; біль у суглобах; сухість у роті, нудота, блювання; зміни в місці введення, включаючи гіперемію, відчуття свербежу, блідість шкіри, аж до акроціанозу; реакції гіперчутливості, висипання, кропив’янка, ангіоневротичний набряк; коливання АТ, зміни серцевого ритму, біль у ділянці серця; головний біль, запаморочення, відчуття страху, слабкість, судоми, тремор, частіше при перевищенні швидкості введення, гіперкаліємія.