Всі аптеки України
Активні речовини — “А”АРГІНІН (ARGININUM)

АРГІНІН (ARGININUM) Діюча речовина

Сортування:
Знайдено: 24 препарати
Глутаргін таблетки, 0,75 г, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Глутаргін Таблетки, 0,75 г, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1185 аптеках
від 204,30 грн
Ціни в аптеках
Тівортін® розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Юрія-Фарм
Тівортін® Розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка скляна, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Юрія-Фарм
В 1120 аптеках
від 180,35 грн
Ціни в аптеках
Глутаргін алкоклін порошок для орального розчину, 1 г/3 г, пакет, 3 г, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Глутаргін алкоклін Порошок для орального розчину, 1 г/3 г, пакет, 3 г, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1087 аптеках
від 190,37 грн
Ціни в аптеках
Глутаргін концентрат для розчину для інфузій, 400 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері у коробках, у бліст. у коробках, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Глутаргін Концентрат для розчину для інфузій, 400 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері у коробках, у бліст. у коробках, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 1022 аптеках
від 571,23 грн
Ціни в аптеках
Соларгін розчин для інфузій, 42 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1; Маклеодс Фармасьютикалс
Соларгін Розчин для інфузій, 42 мг/мл, контейнер, 100 мл, № 1 Маклеодс Фармасьютикалс
В 911 аптеці
від 157,81 грн
Ціни в аптеках
Саргін розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Фармак
Саргін Розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Фармак
В 825 аптеках
від 150,50 грн
Ціни в аптеках
Тівомакс-Дарниця розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1; Дарниця ФФ
Тівомакс-Дарниця Розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 816 аптеках
від 143,35 грн
Ціни в аптеках
Глутаргін розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Глутаргін Розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 479 аптеках
від 85,16 грн
Ціни в аптеках
Лібра® розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1; Інфузія
Лібра® Розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Інфузія
В 473 аптеках
від 159,60 грн
Ціни в аптеках
Глутаргін таблетки, 0,25 г, блістер, № 30; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Глутаргін Таблетки, 0,25 г, блістер, № 30 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 472 аптеках
від 80,76 грн
Ціни в аптеках
Глутаргін розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Глутаргін Розчин для ін'єкцій, 200 мг/мл, ампула, 5 мл, у блістері в коробці, у блістері в коробці, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 466 аптеках
від 311,77 грн
Ціни в аптеках
Аргітек розчин для інфузій, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1; Дарниця ФФ
Аргітек Розчин для інфузій, 8 мг/мл, флакон, 250 мл, № 1 Дарниця ФФ
В 446 аптеках
від 92,40 грн
Ціни в аптеках
Тівортін® розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка скляна, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1; Юрія-Фарм
Тівортін® Розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка скляна, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1 Юрія-Фарм
В 357 аптеках
від 194,03 грн
Ціни в аптеках
Глутаргін алкоклін таблетки, 1 г, блістер, № 2; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Глутаргін алкоклін Таблетки, 1 г, блістер, № 2 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 328 аптеках
від 45,31 грн
Ціни в аптеках
Ангіо-Бетаргін розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангіо-Бетаргін Розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 280 аптеках
від 120,80 грн
Ціни в аптеках
Ангіо-Бетаргін розчин для інфузій, 42 мг/мл, контейнер поліпропіленовий, 100 мл, № 1; Ворвартс Фарма
Ангіо-Бетаргін Розчин для інфузій, 42 мг/мл, контейнер поліпропіленовий, 100 мл, № 1 Ворвартс Фарма
В 278 аптеках
від 131,00 грн
Ціни в аптеках
Аргілайф розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; Артеріум Лтд
Аргілайф Розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 Артеріум Лтд
В 196 аптеках
від 129,30 грн
Ціни в аптеках
Тіваргін-H розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1; ООО "Фармасел"
Тіваргін-H Розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в пачці, в пачці, № 1 ООО "Фармасел"
В 171 аптеці
від 196,50 грн
Ціни в аптеках
Амінаргін розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1; НОВОФАРМ-БИОСИНТЕЗ ТД ООО
Амінаргін Розчин для інфузій, 42 мг/мл, пляшка, 100 мл, № 1 НОВОФАРМ-БИОСИНТЕЗ ТД ООО
В 154 аптеках
від 184,72 грн
Ціни в аптеках
Глутаргін алкоклін порошок для орального розчину, 1 г/3 г, пакет, 3 г, № 2; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Глутаргін алкоклін Порошок для орального розчину, 1 г/3 г, пакет, 3 г, № 2 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 101 аптеці
від 49,00 грн
Ціни в аптеках
Глутаргін алкоклін таблетки, 1 г, блістер, № 10; КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Глутаргін алкоклін Таблетки, 1 г, блістер, № 10 КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
В 55 аптеках
від 145,70 грн
Ціни в аптеках
Аргінін-Дарниця розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10; Дарниця ФФ
Аргінін-Дарниця Розчин для ін'єкцій, 40 мг/мл, ампула, 5 мл, контурна чарункова упаковка, контурн. чарунк. уп., № 10 Дарниця ФФ
Немає в наявності
Тіваргін-H розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в коробці з гофрованого картону, в коробці з гофр. карт., № 10; ООО "Фармасел"
Тіваргін-H Розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 100 мл, в коробці з гофрованого картону, в коробці з гофр. карт., № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Тіваргін-H розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 200 мл, в коробці з гофрованого картону, в коробці з гофр. карт., № 10; ООО "Фармасел"
Тіваргін-H Розчин для інфузій, 42 мг/мл, флакон, 200 мл, в коробці з гофрованого картону, в коробці з гофр. карт., № 10 ООО "Фармасел"
Немає в наявності

амінокислота, що належить до класу умовно незамінних амінокислот; активний і різнобічний клітинний регулятор численних життєво важливих функцій організму, виявляє важливі в критичному стані організму протекторні ефекти; спричиняє антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротекторну, антиоксидантну, антирадикальну, дезінтоксикаційну активність, є активним регулятором проміжного обміну і процесів енергозабезпечення, відіграє певну роль у підтриманні гормонального балансу в організмі; збільшує вміст у крові інсуліну, глюкагону, соматотропного гормону і пролактину, бере участь у синтезі проліну, поліаміну, агматину, включається в процеси фібриногенолізу, сперматогенезу, чинить мембранодеполяризуючу дію; один із основних субстратів у циклі синтезу сечовини в печінці; гіпоамоніємічний ефект реалізується шляхом активації перетворення аміаку в сечовину; чинить гепатопротекторну дію; субстрат для NО-синтази - ферменту, що каталізує синтез оксиду азоту в ендотеліоцитах; активує гуанілатциклазу, підвищує рівень циклічного гуанідинмонофосфату в ендотелії судин, зменшує активацію й адгезію лейкоцитів, тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує синтез протеїнів адгезії VCAM-1 і MCP-1, запобігаючи утворенню і розвитку атеросклеротичних бляшок, пригнічує синтез ендотеліну-1; пригнічує синтез асиметричного диметиларгініну - потужного ендогенного стимулятора оксидативного стресу; стимулює діяльність вилочкової залози, що продукує Т-клітини, регулює вміст глюкози в крові під час фізичного навантаження; чинить кислотоутворювальну дію і сприяє корекції кислотно-лужної рівноваги.

атеросклероз судин серця і головного мозку, атеросклероз периферичних судин, у тому числі із проявами переміжної кульгавості, діабетична ангіопатія, ІХС, АГ, стани після перенесених г. ІМ та г. порушення мозкового кровообігу, міокардіопатія, хр. СН, гіперхолестеринемія, стенокардія, ХОЗЛ, інтерстиціальна пневмонія, ідіопатична легенева гіпертензія, хр. постемболічна легенева гіпертензія, г. та хр. гепатити різної етіології, гіперамоніємія, гіпоксичні стани, астенічні стани в процесі реконвалесценції, в тому числі після інфекційних захворювань та оперативних втручань, метаболічний алкалоз, зниження функції вилочкової залози, затримка розвитку плода і прееклампсія.

внутрішньо, під час їди; дорослим при ІХС, атеросклерозі судин серця і ГМ, атеросклерозі периферичних судин, діабетичній ангіопатії по 5 мл (1 мірна ложка - 1 г препарату) 3-8 р/добу; при гіперхолестеринемії, станах після перенесених г. ІМ та г. порушення мозкового кровообігу, АГ - 5 мл 3-6 р/добу; МДД- 8 г; тривалість курсу лікування - 8-15 днів; за необхідності курс лікування повторюють.
В/в краплинно зі швидкістю 10 крап./хв протягом перших 10-15 хв, потім швидкість введення збільшити до 30 крап./хв.; добова доза - 100 мл р-ну; при тяжких порушеннях кровообігу в центральних і периферичних судинах, при виражених явищах інтоксикації, гіпоксії, астенічних станах дозу можна збільшити до 200 мл/добу; максимальна швидкість введення інфузійного р-ну не повинна перевищувати 20 ммоль/год.; дітям віком до 12 років доза 5-10 мл/1 кг/добу; для лікування метаболічного алкалозу дозу можна розрахувати: аргініну гідрохлорид (ммоль)/ надлишок лугів (Ве) (ммоль/л)х 0,3 х кг маси тіла; введення починають з половини розрахованої дози; можливу додаткову корекцію проводити після отримання результатів оновленого кислотно-лужного балансу.

підвищена чутливість до L-аргініну, тяжкі порушення функції нирок, гіперхлоремічний ацидоз; АР в анамнезі; застосування калійзберігаючих діуретиків, а також спіронолактону.

гіпертермія, відчуття жару, ломота у тілі; біль у суглобах; сухість у роті, нудота, блювання; зміни в місці введення, включаючи гіперемію, відчуття свербежу, блідість шкіри, аж до акроціанозу; реакції гіперчутливості, висипання, кропив’янка, ангіоневротичний набряк; коливання АТ, зміни серцевого ритму, біль у ділянці серця; головний біль, запаморочення, відчуття страху, слабкість, судоми, тремор, частіше при перевищенні швидкості введення, гіперкаліємія.