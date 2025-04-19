Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 206 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
591,98
Економія при броні: -105,79 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
602,54
Економія при броні: -116,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
603,34
Економія при броні: -34,42 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
606,52
Економія при броні: -125,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
599,76
Економія при броні: -80,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
598,17
Економія при броні: -117,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
600,33
Економія при броні: -119,46 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
597,89
Економія при броні: -93,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
609,16
Економія при броні: -120,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
608,17
Економія при броні: -128,03 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
596,33
Економія при броні: -54,83 грн