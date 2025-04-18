Харків (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
589,78
Економія при броні: -21,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
591,89
Економія при броні: -49,39 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
588,23
Економія при броні: -85,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
593,57
Економія при броні: -66,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
600,44
Економія при броні: -73,72 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
595,73
Економія при броні: -75,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА