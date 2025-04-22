Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
581,65
Економія при броні: -17,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
603,05
Економія при броні: -105,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
605,76
Економія при броні: -36,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
586,58
Економія при броні: -92,68 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
601,07
Економія при броні: -101,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн