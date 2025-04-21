Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
599,81
Економія при броні: -95,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
598,61
Економія при броні: -93,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
592,91
Економія при броні: -51,41 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
587,72
Економія при броні: -82,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
595,27
Економія при броні: -81,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
592,21
Економія при броні: -78,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
529,36
Економія при броні: -29,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Валаргін таблетки шипучі №10
ВАЛАРТІН ФАРМА
570,00 грн