ЙоSен® для дітей можна вживати дітям віком від 3 до 11 років. ЙоSен® для дорослих можна вживати дорослим і дітям віком старше 12 років. ЙоSен® для вагітних та матерів, що годують груддю можна вживати вагітним та матерям, що годують грудьми.

Вживати по 1 таблетці 1 раз на добу під час або після прийому їжі, запиваючи питною водою. Курс споживання визначає лікар індивідуально. Профілактичний курс споживання зазвичай становить 6–12 міс, далі термін споживання необхідно узгоджувати з лікарем індивідуально. Перед прийомом рекомендована консультація лікаря.

Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

