Йосен® (Iosen®)
Йосен інструкція із застосування
Склад
1 таблетка містить: основні речовини: калiю йодат — 0,253 мг (що еквівалентно 150 мкг йоду), натрію селеніт — 0,167 мг (що еквівалентно 75 мкг селену).
Характеристика
рекомендується як дієтична добавка до раціону харчування як додаткове джерело йоду та селену з метою нормалізації функції щитоподібної залози, профілактики станів, пов’язаних із дефіцитом йоду та селену, а також збагачення раціону населення, що проживає в регіонах з недостатньою кількістю йоду в навколишньому середовищі.
Для повноцінної роботи щитоподібної залози важлива щоденна забезпеченість організму йодом та селеном у межах норм добової фізіологічної потреби. Йод потрібний для синтезу гормонів щитоподібної залози. Селен входить до складу ферментів, які допомагають засвоєнню йоду щитоподібною залозою, та бере участь у перетворенні гормонів щитоподібної залози на активну форму.
Рекомендації з вживання
ЙоSен® для дітей можна вживати дітям віком від 3 до 11 років. ЙоSен® для дорослих можна вживати дорослим і дітям віком старше 12 років. ЙоSен® для вагітних та матерів, що годують груддю можна вживати вагітним та матерям, що годують грудьми.
Вживати по 1 таблетці 1 раз на добу під час або після прийому їжі, запиваючи питною водою. Курс споживання визначає лікар індивідуально. Профілактичний курс споживання зазвичай становить 6–12 міс, далі термін споживання необхідно узгоджувати з лікарем індивідуально. Перед прийомом рекомендована консультація лікаря.
Не перевищувати рекомендовану добову дозу. Добавку дієтичну не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Протипоказання
індивідуальна несприйнятливість компонентів, не рекомендовано вживати особам із захворюваннями щитоподібної залози, при яких протипоказані препарати йоду.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С у сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці.