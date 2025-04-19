Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 254 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,70
Економія при броні: -26,62 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
166,58
Економія при броні: -21,71 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
166,58
Економія при броні: -8,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,64
Економія при броні: -29,56 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
169,55
Економія при броні: -24,68 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
169,55
Економія при броні: -11,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
169,47
Економія при броні: -11,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
168,22
Економія при броні: -9,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
169,47
Економія при броні: -10,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
169,30
Економія при броні: -27,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
170,40
Економія при броні: -26,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -21,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -21,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
168,74
Економія при броні: -30,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
170,67
Економія при броні: -25,52 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
170,67
Економія при броні: -23,65 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
166,86
Економія при броні: -28,25 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
169,10
Економія при броні: -24,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
166,42
Економія при броні: -28,08 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,32
Економія при броні: -23,17 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
166,42
Економія при броні: -19,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,02
Економія при броні: -28,68 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
167,02
Економія при броні: -20,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
168,08
Економія при броні: -33,99 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
168,08
Економія при броні: -30,49 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,08
Економія при броні: -29,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
166,34
Економія при броні: -31,39 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
168,85
Економія при броні: -33,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,85
Економія при броні: -31,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
162,87
Економія при броні: -26,81 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
158,54
Економія при броні: -12,86 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
164,72
Економія при броні: -17,46 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
165,68
Економія при броні: -31,59 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
165,68
Економія при броні: -28,12 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
163,81
Економія при броні: -26,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
165,51
Економія при броні: -31,42 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,39
Економія при броні: -29,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн