Київ (адресу не вказано)
Доступно в 755 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
190,80
Економія при броні: -43,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -18,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -18,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
191,00
Економія при броні: -50,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,43
Економія при броні: -28,92 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
169,34
Економія при броні: -11,08 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
166,14
Економія при броні: -32,37 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
166,14
Економія при броні: -27,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
166,14
Економія при броні: -26,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -18,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
168,60
Економія при броні: -31,39 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
187,81
Економія при броні: -43,10 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,73
Економія при броні: -26,17 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
166,61
Економія при броні: -26,97 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
166,61
Економія при броні: -7,61 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
169,28
Економія при броні: -5,08 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
174,34
Економія при броні: -5,23 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
177,22
Економія при броні: -5,32 грн