Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,96
Економія при броні: -33,96 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,05
Економія при броні: -30,19 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
166,00
Економія при броні: -22,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
166,83
Економія при броні: -42,25 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
169,10
Економія при броні: -26,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
163,89
Економія при броні: -31,87 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
165,76
Економія при броні: -7,88 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
164,20
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
166,10
Економія при броні: -39,20 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,23
Економія при броні: -32,21 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
164,62
Економія при броні: -6,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
169,20
Економія при броні: -26,10 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,60
Економія при броні: -22,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
169,20
Економія при броні: -26,10 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
163,28
Економія при броні: -30,71 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
165,14
Економія при броні: -7,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,26
Економія при броні: -38,19 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
169,16
Економія при броні: -11,26 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,07
Економія при броні: -38,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
168,97
Економія при броні: -30,51 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,97
Економія при броні: -11,07 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -22,30 грн