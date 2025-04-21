Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -21,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
166,20
Економія при броні: -40,83 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,09
Економія при броні: -35,29 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
156,00
Економія при броні: -15,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,16
Економія при броні: -9,97 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
166,98
Економія при броні: -8,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,09
Економія при броні: -39,63 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
166,98
Економія при броні: -34,45 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
82,30
Економія при броні: -15,77 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
162,74
Економія при броні: -23,85 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
164,59
Економія при броні: -6,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
167,63
Економія при броні: -34,58 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,74
Економія при броні: -26,85 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
167,63
Економія при броні: -9,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,70
Економія при броні: -27,10 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
169,20
Економія при броні: -25,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
166,56
Економія при броні: -33,51 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,68
Економія при броні: -25,79 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
166,56
Економія при броні: -8,84 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
168,67
Економія при броні: -42,98 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,67
Економія при броні: -30,44 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
168,67
Економія при броні: -10,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
170,39
Економія при броні: -44,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
85,19
Економія при броні: -16,08 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,15
Економія при броні: -41,46 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
84,53
Економія при броні: -15,41 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
169,10
Економія при броні: -25,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
168,68
Економія при броні: -29,94 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
170,60
Економія при броні: -30,62 грн