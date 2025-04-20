Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
170,00
Економія при броні: -29,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
174,00
Економія при броні: -45,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
156,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
168,46
Економія при броні: -40,78 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
170,38
Економія при броні: -39,55 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
168,46
Економія при броні: -31,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,57
Економія при броні: -28,61 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
84,74
Економія при броні: -5,85 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,70
Економія при броні: -28,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,30
Економія при броні: -22,20 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
156,00
Економія при броні: -27,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
151,00
Економія при броні: -13,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,30
Економія при броні: -22,20 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
164,86
Економія при броні: -8,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,86
Економія при броні: -7,97 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
173,72
Економія при броні: -7,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
168,70
Економія при броні: -28,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
169,20
Економія при броні: -26,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
163,59
Економія при броні: -36,52 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,10
Економія при броні: -39,30 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
169,00
Економія при броні: -38,13 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,81
Економія при броні: -40,54 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
169,72
Економія при броні: -39,66 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
167,81
Економія при броні: -31,75 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
174,00
Економія при броні: -45,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
162,98
Економія при броні: -35,71 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
162,98
Економія при броні: -32,92 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
164,83
Економія при броні: -28,77 грн