Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -19,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
168,82
Економія при броні: -5,06 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
174,94
Економія при броні: -5,25 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
177,22
Економія при броні: -5,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -19,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -19,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,90
Економія при броні: -35,48 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
164,60
Економія при броні: -22,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -19,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
163,36
Економія при броні: -25,02 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
163,36
Економія при броні: -21,50 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -23,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
165,30
Економія при броні: -21,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,30
Економія при броні: -18,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
163,34
Економія при броні: -34,07 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
163,34
Економія при броні: -33,92 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
82,60
Економія при броні: -3,69 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -19,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
166,67
Економія при броні: -36,87 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
163,89
Економія при броні: -34,62 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
163,89
Економія при броні: -34,47 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,30
Економія при броні: -19,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,59
Економія при броні: -31,66 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
173,95
Економія при броні: -34,75 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
168,10
Економія при броні: -9,62 грн