Харків (адресу не вказано)
Доступно в 197 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,41
Економія при броні: -32,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,00
Економія при броні: -38,20 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
165,00
Економія при броні: -6,89 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
169,20
Економія при броні: -22,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
169,10
Економія при броні: -22,40 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,72
Економія при броні: -40,77 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
164,72
Економія при броні: -29,53 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,14
Економія при броні: -23,32 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,39
Економія при броні: -28,53 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -18,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма