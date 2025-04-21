Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
166,26
Економія при броні: -29,25 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
166,26
Економія при броні: -28,33 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
83,13
Економія при броні: -4,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
165,30
Економія при броні: -19,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -19,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
167,82
Економія при броні: -42,29 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,93
Економія при броні: -28,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
167,82
Економія при броні: -22,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
169,20
Економія при броні: -22,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -19,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,30
Економія при броні: -18,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
166,22
Економія при броні: -28,94 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,35
Економія при броні: -26,42 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
164,35
Економія при броні: -18,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
165,38
Економія при броні: -31,32 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
163,51
Економія при броні: -25,58 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,30
Економія при броні: -18,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
83,00
Економія при броні: -9,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,50
Економія при броні: -29,98 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
165,62
Економія при броні: -23,95 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
167,50
Економія при броні: -25,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
164,76
Економія при броні: -27,24 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
166,64
Економія при броні: -24,97 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -19,00 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
82,50
Економія при броні: -14,84 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
166,88
Економія при броні: -28,83 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
165,00
Економія при броні: -23,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
167,92
Економія при броні: -32,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
169,84
Економія при броні: -31,79 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
169,84
Економія при броні: -28,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,00
Економія при броні: -18,60 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ЙоSен (ЙоСен)® для дітей таблетки 78 мг №50
Омніфарма
165,40
Економія при броні: -19,80 грн
ЙоSен (ЙоСен)® таблетки 80 мг блістер №50
Омніфарма
165,30
Економія при броні: -18,90 грн
ЙоSен (ЙоСен)® для вагітних та матерів, що годують груддю таблетки 79 мг №50
Омніфарма
159,70 грн