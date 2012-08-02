Антиглист (Antiglist) (321074) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Антиглист інструкція із застосування
Показання до застосування
При гельмінтозах, як додаткове джерело комплексу біологічно активних речовин рослинного походження.
Склад
Насіння гарбуза, часник, листя полину, корінь валеріани, пижмо, омела, допоміжні речовини.
Опис діючих речовин
Насіння гарбуза містять кукурбітин — аміносполука, небезпечна для глистів і абсолютно нешкідлива для організму людини. Крім того, вони багаті білком, елементами заліза, цинку, магнію, марганцю, містять калій, кальцій, фолієву кислоту, вітаміни А, В, Е і РР.
Насіння гарбуза надають легку сечогінну і послаблюючу дію, знижують процеси газоутворення в кишечнику і шлунку, покращують функцію печінки і нормалізують сон.
Часник підвищує апетит, покращує травлення і посилює моторику кишечника, сприяє розвитку корисної кишкової мікрофлори. Надає бактерицидний, антимікробний і протизапальний ефект, є джерелом вітамінів гр. В, вітаміну С та ін. корисних для організму людини сполук. Біологічно активні речовини часнику перешкоджають ураженню гельмінтами людського організму.
Листя полину сприяють порушенню апетиту, рефлекторно стимулюють діяльність залоз травного тракту, підвищують секрецію жовчі, надають легкий заспокійливий ефект і загальнозміцнюючу дію.
Корінь валеріани має заспокійливий вплив на нервову систему, спазмолітичну дію, посилює моторну функцію кишечника і знижує процеси бродіння в ньому. Сприяє усуненню безсоння, зняттю спазмів шлунково-кишкового тракту.
Пижмо (квітки) мають в своєму складі ефірні олії, флавоноїди, дубильні і гіркі речовини. Застосовують пижмо для запобігання виникнення гельмінтозів, поліпшення стану організму при гельмінтозах, а також як жовчогінний засіб при порушеннях функціонування печінки і жовчних шляхів.
Омела зменшує збудливість центральної нервової системи, покращує сон, знижує інтенсивність головних болей, сприяє поліпшенню загального самопочуття, має протизапальну і загальнозміцнюючу дію.
Спосіб застосування
Дорослим вживати по 1 капсулі 3 рази на день під час їжі. Курс прийому — до одного місяця, в подальшому термін споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.
Результатами клінічних досліджень встановлена оптимальна схема застосування дієтичної добавки: дорослим і дітям з 12 років по 1 капсулі 3 рази на день під час їжі протягом 10 днів після проведення курсу основної протипаразитарної терапії. При ентеробіозі рекомендується проводити одночасне лікування всіх осіб, що живуть разом.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до компонентів, вагітність, період лактації у жінок, діти до 12 років.
Форма випуску
Капсули по 400 мг № 30.
Термін придатності
24 місяці.