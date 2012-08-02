Насіння гарбуза містять кукурбітин — аміносполука, небезпечна для глистів і абсолютно нешкідлива для організму людини. Крім того, вони багаті білком, елементами заліза, цинку, магнію, марганцю, містять калій, кальцій, фолієву кислоту, вітаміни А, В, Е і РР.

Насіння гарбуза надають легку сечогінну і послаблюючу дію, знижують процеси газоутворення в кишечнику і шлунку, покращують функцію печінки і нормалізують сон.

Часник підвищує апетит, покращує травлення і посилює моторику кишечника, сприяє розвитку корисної кишкової мікрофлори. Надає бактерицидний, антимікробний і протизапальний ефект, є джерелом вітамінів гр. В, вітаміну С та ін. корисних для організму людини сполук. Біологічно активні речовини часнику перешкоджають ураженню гельмінтами людського організму.

Листя полину сприяють порушенню апетиту, рефлекторно стимулюють діяльність залоз травного тракту, підвищують секрецію жовчі, надають легкий заспокійливий ефект і загальнозміцнюючу дію.

Корінь валеріани має заспокійливий вплив на нервову систему, спазмолітичну дію, посилює моторну функцію кишечника і знижує процеси бродіння в ньому. Сприяє усуненню безсоння, зняттю спазмів шлунково-кишкового тракту.

Пижмо (квітки) мають в своєму складі ефірні олії, флавоноїди, дубильні і гіркі речовини. Застосовують пижмо для запобігання виникнення гельмінтозів, поліпшення стану організму при гельмінтозах, а також як жовчогінний засіб при порушеннях функціонування печінки і жовчних шляхів.

Омела зменшує збудливість центральної нервової системи, покращує сон, знижує інтенсивність головних болей, сприяє поліпшенню загального самопочуття, має протизапальну і загальнозміцнюючу дію.