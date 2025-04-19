Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,60
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
85,86
Економія при броні: -4,27 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,60
Економія при броні: -13,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
69.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -12,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
111.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -12,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
192.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,40
Економія при броні: -12,80 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
198.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
235.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
236.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
84,00
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
238.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
246.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
349.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
377.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -0,90 грн