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Антиглист (Antiglist)
Антиглист (Antiglist)
Чернігів
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні:
-0,90 грн
89,10
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
126.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
97,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
127.5 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
111,20
Економія при броні:
-13,70 грн
97,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
128.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-14,70 грн
97,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
129.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
111,20
Економія при броні:
-13,70 грн
97,50
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
129.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
71,00
Економія при броні:
-2,13 грн
68,87
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
129.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
111,20
Економія при броні:
-13,70 грн
97,50
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
130.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
96,00
Економія при броні:
-6,90 грн
89,10
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
130.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
96,00
Економія при броні:
-6,90 грн
89,10
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-Б
138.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
111,80
Економія при броні:
-13,40 грн
98,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Малин, вул. 10-ї Окремої Гірничо-Штурмової Бригади, 96-А
165.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
89,00
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-13,80 грн
98,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
237.0 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-13,80 грн
98,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
237.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
84,00
Економія при броні:
-2,70 грн
81,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
301.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні:
-15,60 грн
98,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
314.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні:
-15,60 грн
98,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
338.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні:
-4,50 грн
88,50
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
340.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-13,80 грн
98,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
354.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
382.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
108,10
Економія при броні:
-9,70 грн
98,40
грн
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