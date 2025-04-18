Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -13,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
5.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
96,00
Економія при броні: -6,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
9.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
10.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
96,00
Економія при броні: -6,90 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
10.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
71,00
Економія при броні: -2,13 грн
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
20.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Малин, вул. 10-ї Окремої Гірничо-Штурмової Бригади, 96-А
98.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,08
Економія при броні: -0,18 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
156.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -11,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
159.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
190.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні: -12,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
201.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні: -12,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
250.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -11,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
278.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
108,10
Економія при броні: -6,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
348.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -11,10 грн