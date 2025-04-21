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Антиглист (Antiglist)
Антиглист (Antiglist)
Миколаїв
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
107.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні:
-13,90 грн
98,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
110.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-13,80 грн
98,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
111.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-13,80 грн
98,40
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
175.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-13,80 грн
98,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
177.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні:
-4,50 грн
88,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
208.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні:
-15,60 грн
98,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
240.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні:
-15,60 грн
98,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
249.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні:
-13,90 грн
98,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
256.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні:
-7,80 грн
82,20
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
258.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні:
-4,20 грн
85,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
258.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні:
-4,20 грн
85,80
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
261.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні:
-7,80 грн
82,20
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
267.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні:
-4,50 грн
88,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
276.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
84,00
Економія при броні:
-2,70 грн
81,30
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
277.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-13,80 грн
98,40
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
278.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-13,80 грн
98,40
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
279.5 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
85,26
Економія при броні:
-3,67 грн
81,59
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
284.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні:
-4,50 грн
88,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Дніпро, пл. Старомостова, 1
284.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,60
Економія при броні:
-14,20 грн
98,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
365.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні:
-13,90 грн
98,40
грн
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