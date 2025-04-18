Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -12,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
5.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
6.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
В містах поряд
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
253.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
254.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні: -14,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
266.5 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні: -14,40 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
343.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
344.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
359.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -12,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
367.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
371.5 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -7,80 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
374.5 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
387.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,60
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
388.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
85,06
Економія при броні: -3,47 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
393.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,60
Економія при броні: -13,00 грн