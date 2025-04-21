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Антиглист (Antiglist)
Антиглист (Antiglist)
Вінниця
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Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
113.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
108,10
Економія при броні:
-9,70 грн
98,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 5
137.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні:
-15,60 грн
98,40
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Малин, вул. 10-ї Окремої Гірничо-Штурмової Бригади, 96-А
178.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
89,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
196.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
111,20
Економія при броні:
-13,70 грн
97,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
197.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-14,70 грн
97,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
197.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
111,20
Економія при броні:
-13,70 грн
97,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вишеньки, вул. Центральна, 150-Б
198.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
111,80
Економія при броні:
-13,40 грн
98,40
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
200.5 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
96,00
Економія при броні:
-6,90 грн
89,10
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
96,00
Економія при броні:
-6,90 грн
89,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 7
201.5 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
111,20
Економія при броні:
-13,70 грн
97,50
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
202.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
71,00
Економія при броні:
-2,13 грн
68,87
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Київ, вул. Пасхаліна Юрія, 3
203.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
97,50
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
214.0 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-1,00 грн
111,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Головна, 220-В
215.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні:
-7,50 грн
104,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернівці, вул. Ентузіастів, 2-А
215.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
113,90
Економія при броні:
-9,10 грн
104,80
грн
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Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Чернівці, вул. Рівненська, 5-А
217.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
111,80
Економія при броні:
-7,00 грн
104,80
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
218.0 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні:
-0,90 грн
89,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
235.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні:
-15,60 грн
98,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 1
258.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,40
Економія при броні:
-14,00 грн
98,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
259.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні:
-13,80 грн
98,40
грн
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