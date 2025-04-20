Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -7,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
11.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -13,40 грн
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
70.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,60
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
72.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
85,26
Економія при броні: -3,67 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
178.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -13,40 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
227.0 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -13,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
228.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
249.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,40
Економія при броні: -13,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
280.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні: -15,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
286.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -13,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
286.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
84,00
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
289.0 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -13,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
368.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -13,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
371.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -13,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
371.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -13,30 грн