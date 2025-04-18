Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,40
Економія при броні: -12,80 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
99.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -12,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
190.5 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
193.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
85,06
Економія при броні: -3,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
193.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -12,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
93,00
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Рубана, 23-А
256.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,30
Економія при броні: -12,70 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -4,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
305.4 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
306.2 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
307.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, пров. Фортечний, 21-Д
333.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
112,20
Економія при броні: -12,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новомиргород, перех. Соборности / Поповкина, 110/33
358.3 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
114,00
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
391.7 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
90,00
Економія при броні: -0,90 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 6
400.6 км
Антиглист капсули 0.4 г №30
Фармаком
71,00
Економія при броні: -2,13 грн