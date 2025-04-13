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Зонд шлунковий Медікеа
13 препаратів
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 18 №1
Допомога-I
від
11,50
грн
в 14 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 14 №1
Допомога-I
від
10,10
грн
в 12 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 12 №1
Допомога-I
від
9,20
грн
в 9 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 6 №1
Допомога-I
від
17,40
грн
в 5 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 24 №1
Допомога-I
від
15,10
грн
в 4 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 20 №1
Допомога-I
від
13,57
грн
в 4 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 16 №1
Допомога-I
від
13,75
грн
в 3 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 8 №1
Допомога-I
від
13,57
грн
в 3 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 22 №1
Допомога-I
від
16,30
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 10 №1
Допомога-I
від
17,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 30 №1
Допомога-I
від
44,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 28 №1
Допомога-I
Немає в наявності
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 26 №1
Допомога-I
Немає в наявності
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Fr 20
Fr 22
Fr 24
Fr 26
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Ціни в
Київ
від
13,57
грн
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
Fr 18
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Зонди
Реєстрація
12455/2013 від 15.03.2013
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