Зонди

Зонд шлунковий Медікеа

13 препаратівЗнайти все в аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 18 №1
Допомога-I
від 11,50 грн
в 14 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 14 №1
Допомога-I
від 10,10 грн
в 12 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 12 №1
Допомога-I
від 9,20 грн
в 9 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 6 №1
Допомога-I
від 17,40 грн
в 5 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 24 №1
Допомога-I
від 15,10 грн
в 4 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 20 №1
Допомога-I
від 13,57 грн
в 4 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 16 №1
Допомога-I
від 13,75 грн
в 3 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 8 №1
Допомога-I
від 13,57 грн
в 3 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 22 №1
Допомога-I
від 16,30 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 10 №1
Допомога-I
від 17,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 30 №1
Допомога-I
від 44,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 28 №1
Допомога-I
Немає в наявності
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 26 №1
Допомога-I
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 13,57 грн
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Характеристики
Виробник
Допомога-I
Форма випуску
Fr 18
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстрація
12455/2013 від 15.03.2013