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Зонд шлунковий Медікеа
Зонд шлунковий Медікеа
Львів
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
63.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 22 №1
Допомога-I
16,30
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
18,00
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
18,00
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
69.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,20
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
93.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
15,00
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, просп. Дружби, 10
99.0 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,20
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Локачі, вул. Франка Івана, 19
109.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,10
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володимир, вул. Шпитальна, 20
115.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
9,20
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
124.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
15,10
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Шевченка Тараса, 30
136.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
14,20
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
138.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,50
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 10 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
17,40
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
139.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,10
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
140.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,20
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,60
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
150.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 06:00
Любомль, вул. Соборності, 70
156.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
18,00
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 5
160.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
15,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
160.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,50
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стара Вижівка, вул. Шевченка Тараса, 6
180.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
9,20
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
15,10
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
180.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
183.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,30
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Дубечне, вул. Незалежності, 20
191.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ратне, вул. Центральна, 42
206.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
18,00
грн
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