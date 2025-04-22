Зонд шлунковий Медікеа

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Чернігів
Світ здоров'я зжс
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 168-Б
2.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
В містах поряд
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Богатирська, 30
120.0 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
123.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
129.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Ісаакяна, 2
129.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
131.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Економія при броні: -6,95 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
133.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Авіцена
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
209.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється за 6 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
260.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
263.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Корець, пл. Київська, 11
303.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівне-медфарм
Березне, вул. Київська, 19
320.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
326.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Рівне, вул. Київська, 78-Г
362.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Рівне, вул. Соборна, 57
365.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
386.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
406.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 10 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
413.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
Волиньфарм
Луцьк, вул. Загородня, 20
420.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 51 хв
Луцьк, вул. Кравчука, 38
422.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Луцьк, вул. Шевченка Тараса, 30
425.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I