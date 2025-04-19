Зонд шлунковий Медікеа

Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Одеса
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
14.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
192.0 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
290.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,33
Економія при броні: -0,66 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,59
Економія при броні: -0,67 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
16,90
Економія при броні: -0,68 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,37
Економія при броні: -0,70 грн
Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
368.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
384.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
410.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
437.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Економія при броні: -6,95 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
437.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
441.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
441.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
449.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
451.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
527.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
561.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
563.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
567.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
569.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 10 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
570.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
Рівне-медфарм
Березне, вул. Київська, 19
579.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
Волиньфарм
Луцьк, вул. Загородня, 20
614.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I