Київ
Зонд шлунковий Медікеа

Зонд шлунковий Медікеа

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В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
81.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,33
Економія при броні: -0,66 грн
15,67 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,59
Економія при броні: -0,67 грн
15,92 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
16,90
Економія при броні: -0,68 грн
16,22 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,37
Економія при броні: -0,70 грн
16,67 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
199.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
25,80 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
251.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
23,13 грн
Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
305.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
358.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
22,99 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
440.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
13,57 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
13,57 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Економія при броні: -6,95 грн
13,75 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
446.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
13,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
446.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
13,57 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
446.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
13,57 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
452.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
13,57 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
452.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
13,57 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
508.0 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,28 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
532.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,00 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
656.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
11,50 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60 грн
Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
701.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
18,00 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Рівне, вул. Київська, 78-Г
713.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,30 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
18,00 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
716.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,40 грн
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
728.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,20 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
742.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,10 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,50 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
17,40 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
17,40 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 10 №1
Допомога-I
17,40 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
765.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
15,00 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
18,00 грн
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