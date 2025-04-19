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Зонд шлунковий Медікеа
Зонд шлунковий Медікеа
Дніпро
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
109.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,40
Економія при броні:
-0,73 грн
15,67
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,66
Економія при броні:
-0,74 грн
15,92
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
16,97
Економія при броні:
-0,75 грн
16,22
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,44
Економія при броні:
-0,77 грн
16,67
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
195.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
23,13
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
201.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
25,80
грн
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Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
251.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
375.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
22,99
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
386.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні:
-6,83 грн
13,57
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні:
-6,23 грн
13,57
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Економія при броні:
-6,95 грн
13,75
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
391.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
391.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
392.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
397.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні:
-6,83 грн
13,57
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
397.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні:
-6,83 грн
13,57
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
467.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,28
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
490.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
610.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
11,50
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
653.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
669.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,30
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
672.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
678.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,20
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
700.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,50
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 10 №1
Допомога-I
17,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
727.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
15,00
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
18,00
грн
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