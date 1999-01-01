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Інструменти медичні загального призначення
Зонди
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
№ 18 №1
від
25,46
грн
в 34 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
№ 33 №1
від
60,17
грн
в 24 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
№ 15 №1
Гемопласт
від
22,39
грн
в 20 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 16 №1
Допомога-I
від
9,20
грн
в 19 аптеках інших міст
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ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ HEMOPLAST
№ 15 №1
Гемопласт
від
25,43
грн
в 17 аптеках
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ЗОНД ДЛЯ ЗАБОРУ ПРОБ
№1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від
6,00
грн
в 17 аптеках інших міст
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ЗОНД НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
6,0 ch 18 №1
Каммед
від
20,50
грн
в 17 аптеках
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Назогастральний зонд Флокар Пур / Flocare® Pur
Ch 14 110 см (за шар'єром) №1
Нутриція Україна
від
553,33
грн
в 16 аптеках інших міст
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Зонд шлунковий
№ 33 ст.11 №1
від
29,15
грн
в 14 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 18 №1
Допомога-I
від
11,50
грн
в 14 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 14 №1
Допомога-I
від
10,10
грн
в 11 аптеках інших міст
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ЗОНД УРОГЕНІТАЛЬНИЙ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
Тип 2 універсальний №1
Jiangsu Kangjin Medical Instr.
від
3,70
грн
в 10 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 12 №1
Допомога-I
від
9,20
грн
в 9 аптеках інших міст
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Зонд шлунковий
Ch 18 №1
від
42,72
грн
в 9 аптеках інших міст
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ЗОНД НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
5,0 ch 15 №1
Каммед
від
18,90
грн
в 9 аптеках
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ЗОНД НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
Fr 18 1200 мм №1
Каммед
від
15,70
грн
в 8 аптеках інших міст
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Назогастральний зонд Флокар Пур / Flocare® Pur
Ch 12 110 см (за шар'єром) №1
Нутриція Україна
від
411,00
грн
в 8 аптеках інших міст
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ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ HEMOPLAST
№ 14 №1
Гемопласт
від
23,21
грн
в 7 аптеках
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Зонд шлунковий
Fr 24 №1
від
25,41
грн
в 6 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
№ 21 №1
від
30,12
грн
в 6 аптеках
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Форма випуску
10,0
12, 14, 16, 18 FG
3,0
4,0
5,0
6,0
8
8,0
82100, 6 FG
82101, 8 FG
82102, 10 FG
82203, 8 FG
82205, 10 FG
Ch 10
Ch 12
Ch 14
Ch 16
Ch 18
Ch 20
Ch 21
Ch 22
Ch 24
Ch 30
Ch 6
Ch 8
Fr 10
Fr 12
Fr 14
Fr 15
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Fr 22
Fr 24
Fr 26
Fr 28
Fr 30
Fr 5
Fr 6
Fr 8
з контрастом RTG, Ch 10
з контрастом RTG, Ch 12
з контрастом RTG, Ch 14
з контрастом RTG, Ch 16
з контрастом RTG, Ch 18
з контрастом RTG, Ch 20
з контрастом RTG, Ch 22
з контрастом RTG, Ch 6
з контрастом RTG, Ch 8
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60 см
110 см
145 см
350 мм
600 мм
800 мм
1000 мм
1100 мм
1200 мм
3000 мм
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