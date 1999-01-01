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01Вироби, що застосовуються в лікувально-діагностичному процесі

Інструменти медичні загального призначення
Зонди
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
№ 18 №1
від 25,46 грн
в 34 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
№ 33 №1
від 60,17 грн
в 24 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
№ 15 №1
Гемопласт
від 22,39 грн
в 20 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 16 №1
Допомога-I
від 9,20 грн
в 19 аптеках інших міст
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ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ HEMOPLAST
ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ HEMOPLAST
№ 15 №1
Гемопласт
від 25,43 грн
в 17 аптеках
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ЗОНД ДЛЯ ЗАБОРУ ПРОБ
ЗОНД ДЛЯ ЗАБОРУ ПРОБ
№1
Jiangsu Suyun Medical Materials
від 6,00 грн
в 17 аптеках інших міст
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ЗОНД НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
ЗОНД НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
6,0 ch 18 №1
Каммед
від 20,50 грн
в 17 аптеках
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Назогастральний зонд Флокар Пур / Flocare® Pur
Назогастральний зонд Флокар Пур / Flocare® Pur
Ch 14 110 см (за шар'єром) №1
Нутриція Україна
від 553,33 грн
в 16 аптеках інших міст
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Зонд шлунковий
Зонд шлунковий
№ 33 ст.11 №1
від 29,15 грн
в 14 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 18 №1
Допомога-I
від 11,50 грн
в 14 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 14 №1
Допомога-I
від 10,10 грн
в 11 аптеках інших міст
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ЗОНД УРОГЕНІТАЛЬНИЙ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
ЗОНД УРОГЕНІТАЛЬНИЙ "ВОЛЕС" ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ СТЕРИЛЬНИЙ
Тип 2 універсальний №1
Jiangsu Kangjin Medical Instr.
від 3,70 грн
в 10 аптеках
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE"
Fr 12 №1
Допомога-I
від 9,20 грн
в 9 аптеках інших міст
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Зонд шлунковий
Зонд шлунковий
Ch 18 №1
від 42,72 грн
в 9 аптеках інших міст
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ЗОНД НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
ЗОНД НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
5,0 ch 15 №1
Каммед
від 18,90 грн
в 9 аптеках
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ЗОНД НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
ЗОНД НАЗОГАСТРАЛЬНИЙ
Fr 18 1200 мм №1
Каммед
від 15,70 грн
в 8 аптеках інших міст
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Назогастральний зонд Флокар Пур / Flocare® Pur
Назогастральний зонд Флокар Пур / Flocare® Pur
Ch 12 110 см (за шар'єром) №1
Нутриція Україна
від 411,00 грн
в 8 аптеках інших міст
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ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ HEMOPLAST
ЗОНД ДУОДЕНАЛЬНИЙ HEMOPLAST
№ 14 №1
Гемопласт
від 23,21 грн
в 7 аптеках
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Зонд шлунковий
Зонд шлунковий
Fr 24 №1
від 25,41 грн
в 6 аптеках інших міст
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ HEMOPLAST
№ 21 №1
від 30,12 грн
в 6 аптеках
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