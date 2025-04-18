Зонд шлунковий Медікеа

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 30 №1
Допомога-I
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
5.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 30 №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 4/4
302.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,33
Економія при броні: -0,66 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,59
Економія при броні: -0,67 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
16,90
Економія при броні: -0,68 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,37
Економія при броні: -0,70 грн
Авіцена
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
303.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
374.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
408.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Економія при броні: -6,95 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
413.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
413.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Богатирська, 30
413.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
414.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
415.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
532.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
548.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
552.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
647.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівне-медфарм
Березне, вул. Київська, 19
680.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 39 хв
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
696.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
710.0 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
713.0 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
748.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 10 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
769.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I