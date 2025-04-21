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Зонд шлунковий Медікеа
Зонд шлунковий Медікеа
Вінниця
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
58.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,28
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
16,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
180.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
11,50
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
192.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
196.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
196.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні:
-6,23 грн
13,57
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
196.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні:
-6,83 грн
13,57
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні:
-6,23 грн
13,57
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Економія при броні:
-6,95 грн
13,75
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
200.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні:
-6,83 грн
13,57
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
203.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні:
-6,83 грн
13,57
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
219.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,30
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
222.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
17,40
грн
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Рівне-медфарм
Відчинено
Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
232.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
16,60
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
237.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,50
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 10 №1
Допомога-I
17,40
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Радивилів, вул. Четвертного, 5-С
253.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
15,00
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
18,00
грн
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Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
260.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
269.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
14,20
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
279.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
10,10
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
279.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,20
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
16,60
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
281.0 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
14,10
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
14,10
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Шевченка Тараса, 30
283.0 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
14,20
грн
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ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
17,40
грн
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