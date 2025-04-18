Зонд шлунковий Медікеа

Київ (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 8 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
20,70
Економія при броні: -6,95 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
19,80
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
9.0 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Богатирська, 30
10.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
20,40
Економія при броні: -6,83 грн
В містах поряд
Авіцена
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 96-Е
138.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козятин, вул. Чумацький шлях, 2
145.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Авк фарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Бердичів, вул. Житомирська, 38
150.9 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корець, пл. Київська, 11
237.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівне-медфарм
Березне, вул. Київська, 19
272.1 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
292.5 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 78-Г
299.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 57
302.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 16 №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
338.7 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 6 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 10 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 24 №1
Допомога-I
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
339.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 12 №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
359.3 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 14 №1
Допомога-I
Волиньфарм
Луцьк, вул. Загородня, 20
364.6 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Луцьк, вул. Кравчука, 38
366.2 км
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 18 №1
Допомога-I
ЗОНД ШЛУНКОВИЙ "MEDICARE" Fr 20 №1
Допомога-I