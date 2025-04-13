ємності для збору сечі стерильні

Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)

5 препаратівЗнайти все в аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою 120 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 13,50 грн
в 10 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою 120 мл з паперовою етикеткою, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 7,50 грн
в 4 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою 60 мл з паперовою етикеткою, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 5,70 грн
в 4 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою 60 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 8,50 грн
в 1 аптеці
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою індивідуальна упаковка 60 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 5,88 грн
в 1 аптеці
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Ціни в Київ
від 5,88 грн
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Характеристики
Виробник
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма випуску
Pp, з кришкою
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
120 мл
Медичні вироби
Реєстрація
12137/2012 від 14.12.2012