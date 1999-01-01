Київ
Ємності для збору сечі
ємності для збору сечі нестерильні
Медичні вироби
19
Лабораторне обладнання
Ємності для збору сечі
ємності для збору сечі нестерильні
Сортування:
По популярності
Фільтр
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab
Um-100 1000 мл з hdpe,з кришкою,нестерильна №1
Теспро
від
142,20
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
Місткість для забору сечі для жінок Plastilab
Uf-100 1000 мл з pp нестерильним №1
Теспро
від
135,22
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ НЕСТЕРИЛЬНА
Pp упаковка індивідуальна 1000 мл для жінок №1
від
63,30
грн
в 28 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ
120 мл №1
від
8,40
грн
в 11 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
120 мл для забору сечі №1
Гемопласт
від
4,90
грн
в 9 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою 60 мл з паперовою етикеткою, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
5,70
грн
в 7 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ ЗБОРУ СЕЧІ
120 мл №1
Склоприлад
від
6,00
грн
в 5 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою 120 мл з паперовою етикеткою, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
7,50
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ НЕСТЕРИЛЬНА
Pe упаковка індивідуальна 1000 мл для чоловіків №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
71,80
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ЄМНІСТЬ (КОНТЕЙНЕР) ДЛЯ ЗАБОРУ БУОМАТЕРУАЛУ (ДЛЯ СЕЧІ)
04-01 120 мл №1
Фарммаш
Немає в наявності
Знайти в аптеках
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "ЕКСТРА ЧИСТИЙ" ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO
Кзс 120 мл №1
Медпласт
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нестерильна 200 мл для забору сечі №1
Немає в наявності
Знайти в аптеках
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нестерильна 60 мл для забору сечі №1
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
04-01
PE
PP
PP, з кришкою
UF-100
UM-100
КЗС
н/ст.
Показати всі
Пакування
60 мл
120 мл
200 мл
1000 мл
уп. інд. 1000 мл
Виробник
F.L. MEDICAL s.r.l.
Гемопласт
Медпласт
Стеклоприбор
Теспро
Фарммаш
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню