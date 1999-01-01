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Ємності для збору сечі

ємності для збору сечі нестерильні

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19Лабораторне обладнання

Ємності для збору сечі
ємності для збору сечі нестерильні
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Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab
Ємкість для збору сечі для чоловіків Plastilab
Um-100 1000 мл з hdpe,з кришкою,нестерильна №1
Теспро
від 142,20 грн
в 283 аптеках
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Місткість для забору сечі для жінок Plastilab
Місткість для забору сечі для жінок Plastilab
Uf-100 1000 мл з pp нестерильним №1
Теспро
від 135,22 грн
в 283 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ НЕСТЕРИЛЬНА
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ НЕСТЕРИЛЬНА
Pp упаковка індивідуальна 1000 мл для жінок №1
від 63,30 грн
в 28 аптеках інших міст
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ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЗАБОРА МОЧИ
120 мл №1
від 8,40 грн
в 11 аптеках інших міст
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ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
120 мл для забору сечі №1
Гемопласт
від 4,90 грн
в 9 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою 60 мл з паперовою етикеткою, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 5,70 грн
в 7 аптеках інших міст
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КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ ЗБОРУ СЕЧІ
КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВИЙ ДЛЯ ЗБОРУ СЕЧІ
120 мл №1
Склоприлад
від 6,00 грн
в 5 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою 120 мл з паперовою етикеткою, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 7,50 грн
в 4 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ НЕСТЕРИЛЬНА
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ НЕСТЕРИЛЬНА
Pe упаковка індивідуальна 1000 мл для чоловіків №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 71,80 грн
в 1 аптеці інших міст
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ЄМНІСТЬ (КОНТЕЙНЕР) ДЛЯ ЗАБОРУ БУОМАТЕРУАЛУ (ДЛЯ СЕЧІ)
ЄМНІСТЬ (КОНТЕЙНЕР) ДЛЯ ЗАБОРУ БУОМАТЕРУАЛУ (ДЛЯ СЕЧІ)
04-01 120 мл №1
Фарммаш
Немає в наявності
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "ЕКСТРА ЧИСТИЙ" ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ НЕСТЕРИЛЬНИЙ "ЕКСТРА ЧИСТИЙ" ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ IN VITRO
Кзс 120 мл №1
Медпласт
Немає в наявності
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нестерильна 200 мл для забору сечі №1
Немає в наявності
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Нестерильна 60 мл для забору сечі №1
Немає в наявності
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