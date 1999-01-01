Київ
Ємності для збору сечі

ємності для збору сечі стерильні

Медичні вироби

19Лабораторне обладнання

Ємності для збору сечі
ємності для збору сечі стерильні
Сортування: По популярності
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНАА тм TETA
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНАА тм TETA
120 мл №1
Екобинт
від 6,20 грн
в 340 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Контейнер для забору сечі +103
Контейнер для забору сечі +103
Стерильний 120 мл №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 8,80 грн
в 322 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Контейнер для забору сечі +103
Контейнер для забору сечі +103
Стерильний 60 мл №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від 4,35 грн
в 294 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
120 мл №1
Екобинт
від 9,90 грн
в 200 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для забору сечі стерильний тм TIDY
Контейнер для забору сечі стерильний тм TIDY
120 мл №1
Екобинт
від 11,70 грн
в 198 аптеках
Знайти в аптеках
Ємність для забору сечі "Angelmed"
Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 120 мл №1
Екобинт
від 9,70 грн
в 163 аптеках
Знайти в аптеках
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка
120 мл №1
Екобинт
від 8,45 грн
в 149 аптеках
Знайти в аптеках
Ємність для забору сечі "Angelmed"
Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 60 мл №1
Екобинт
від 8,73 грн
в 133 аптеках
Знайти в аптеках
Ємкість для забору сечі стерильна
Ємкість для забору сечі стерильна
2b 120 мл №1
від 8,20 грн
в 102 аптеках
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED
60 мл №1
Екобинт
від 8,00 грн
в 99 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА
120 мл №1
Виктер плюс
від 6,60 грн
в 80 аптеках
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА
60 мл №1
Виктер плюс
від 5,00 грн
в 51 аптеці
Знайти в аптеках
ЕМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX® NEW
ЕМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX® NEW
120 мл стерильн. №1
від 7,66 грн
в 48 аптеках
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС"
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС"
Стерильний 120 мл №1
від 4,70 грн
в 31 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH
120 мл №1
Екобинт
від 4,80 грн
в 26 аптеках
Знайти в аптеках
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Стерильний 120 мл для забору сечі №1
від 10,40 грн
в 16 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Контейнер для сечі MP Medplast
Контейнер для сечі MP Medplast
Стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
від 6,26 грн
в 12 аптеках
Знайти в аптеках
Ємність для забору сечі тм OK Pharma
Ємність для забору сечі тм OK Pharma
120 мл стерильн. №1
Екобинт
від 7,28 грн
в 10 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою 120 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 13,50 грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
Контейнер для сечі MP Medplast
Контейнер для сечі MP Medplast
Стерильний, одноразовий 120 мл №1
від 7,50 грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
1234
ГоловнаКошикОбране