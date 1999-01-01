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Ємності для збору сечі
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Ємності для збору сечі
ємності для збору сечі стерильні
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНАА тм TETA
120 мл №1
Екобинт
від
6,20
грн
в 340 аптеках інших міст
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Контейнер для забору сечі +103
Стерильний 120 мл №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
8,80
грн
в 322 аптеках інших міст
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Контейнер для забору сечі +103
Стерильний 60 мл №1
Калина Медична Виробнича Компанія
від
4,35
грн
в 294 аптеках інших міст
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Контейнер (ємність) для біологічного матеріалу (сечі) з кришкою стерильний тм ПРОФІ ФАРМ
120 мл №1
Екобинт
від
9,90
грн
в 200 аптеках
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Контейнер для забору сечі стерильний тм TIDY
120 мл №1
Екобинт
від
11,70
грн
в 198 аптеках
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Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 120 мл №1
Екобинт
від
9,70
грн
в 163 аптеках
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Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка
120 мл №1
Екобинт
від
8,45
грн
в 149 аптеках
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Ємність для забору сечі "Angelmed"
Стерильна 60 мл №1
Екобинт
від
8,73
грн
в 133 аптеках
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Ємкість для забору сечі стерильна
2b 120 мл №1
від
8,20
грн
в 102 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм PARAMED
60 мл №1
Екобинт
від
8,00
грн
в 99 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА
120 мл №1
Виктер плюс
від
6,60
грн
в 80 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА
60 мл №1
Виктер плюс
від
5,00
грн
в 51 аптеці
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ЕМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX® NEW
120 мл стерильн. №1
від
7,66
грн
в 48 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ "ВОЛЕС"
Стерильний 120 мл №1
від
4,70
грн
в 31 аптеці інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА тм ECOHEALTH
120 мл №1
Екобинт
від
4,80
грн
в 26 аптеках
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ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Стерильний 120 мл для забору сечі №1
від
10,40
грн
в 16 аптеках інших міст
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Контейнер для сечі MP Medplast
Стерильний, одноразовий 60 мл №1
Ханчжоу Роллмед
від
6,26
грн
в 12 аптеках
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Ємність для забору сечі тм OK Pharma
120 мл стерильн. №1
Екобинт
від
7,28
грн
в 10 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX
Pp, з кришкою 120 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від
13,50
грн
в 8 аптеках
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Контейнер для сечі MP Medplast
Стерильний, одноразовий 120 мл №1
від
7,50
грн
в 7 аптеках
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Форма випуску
2B
PP, з кришк., з сист. аспір.
PP, з кришкою
UBP120-S
UBP40-S
UBP60-S
КЗСС
стер., однораз.
стер., одноразов.
стерил.
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стерил., інд. уп. 150 мл
уп.інд. 60 мл
уп.інд. 120 мл
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Changzhou Medical Appliances General Factory
F.L. MEDICAL s.r.l.
GBI&CLC OU
Hangzhou Rollmed
Jiangsu Suyun Medical Materials
Plasti Lab
Zhejiang Gongdong Medical Technology
Ігар
Виктер плюс
Гемопласт
Екобинт
Калина Медична Виробнича Компанія
Литопласт-Мед
Медпласт
НІНГБО ЕЗ МЕДИКАЛ ІНСТРУМЕНТС КО., ЛТД
Склоприлад
Стеклоприбор
Ханчжоу Роллмед
Экобинт
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