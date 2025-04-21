Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Миколаїв
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В містах поряд
Аптека enter
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Фонтанка, вул. Грецька, 2
96.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Польська, 14
107.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
107.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 48
107.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
121.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,20
Економія при броні: -0,53 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
142.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
143.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,06
Економія при броні: -0,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
143.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,96
Економія при броні: -0,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
148.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,61
Економія при броні: -0,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
148.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,64
Економія при броні: -0,54 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
149.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,95
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
149.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,57
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
151.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,44
Економія при броні: -0,51 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
152.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,63
Економія при броні: -0,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
152.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,27
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
158.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,83
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
160.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,18
Економія при броні: -0,42 грн
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
15,34
Економія при броні: -0,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
164.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,87
Економія при броні: -0,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
166.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,68
Економія при броні: -0,83 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 11/31
175.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,61
Економія при броні: -0,45 грн