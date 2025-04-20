Київ
Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)

Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)

Львів (адресу не вказано)
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
68.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,47
Економія при броні: -0,40 грн
8,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, пл. Незалежності, 3
139.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,20
Економія при броні: -0,46 грн
6,74 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
178.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
12,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
224.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 60
247.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,31
Економія при броні: -0,54 грн
6,77 грн
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,37
Економія при броні: -0,61 грн
7,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 3-Б
426.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 82
435.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
448.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,93
Економія при броні: -0,53 грн
8,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
451.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
452.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Вишні Остапа, 1
457.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Узин, вул. Поповича, 2/23
459.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 75/2
459.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Економія при броні: -0,10 грн
7,50 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
462.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
462.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 71-А
464.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
465.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,14
Економія при броні: -0,73 грн
8,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
466.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Економія при броні: -0,10 грн
7,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
468.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Економія при броні: -0,10 грн
7,50 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
473.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Економія при броні: -3,12 грн
5,88 грн
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