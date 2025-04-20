Київ
Про товар
Ціни
Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)
Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 1
68.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,47
Економія при броні:
-0,40 грн
8,07
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубно, пл. Незалежності, 3
139.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,20
Економія при броні:
-0,46 грн
6,74
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Князя Острозького, 24
178.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
12,96
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сторожинець, вул. Хмельницького Богдана, 5-А
224.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сарни, вул. Широка, 60
247.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,31
Економія при броні:
-0,54 грн
6,77
грн
Забронювати
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,37
Економія при броні:
-0,61 грн
7,76
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 3-Б
426.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 82
435.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
448.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,93
Економія при броні:
-0,53 грн
8,40
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
451.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
452.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Вишні Остапа, 1
457.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Узин, вул. Поповича, 2/23
459.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 75/2
459.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Економія при броні:
-0,10 грн
7,50
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
462.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
462.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 71-А
464.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
465.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,14
Економія при броні:
-0,73 грн
8,41
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
466.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Економія при броні:
-0,10 грн
7,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
468.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Економія при броні:
-0,10 грн
7,50
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
473.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Економія при броні:
-3,12 грн
5,88
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню