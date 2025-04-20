Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
3.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
4.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,37
Економія при броні: -0,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,46
Економія при броні: -0,39 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
127.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,51
Економія при броні: -0,71 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
127.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,67
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
128.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,92
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
129.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,37
Економія при броні: -0,57 грн
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
15,75
Економія при броні: -1,17 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
131.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,91
Економія при броні: -0,42 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
132.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,59
Економія при броні: -0,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
132.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,51
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
135.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,38
Економія при броні: -0,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
135.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
12,18
Економія при броні: -0,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
136.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,13
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
136.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,83
Економія при броні: -0,69 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
136.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,96
Економія при броні: -0,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
136.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,55
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
136.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,85
Економія при броні: -0,88 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Гірників, 36
151.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,17
Економія при броні: -0,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
161.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
196.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.