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Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)
Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)
Чернігів
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Згурівка, вул. Українська, 20
115.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,16
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 75/2
118.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Градинська, 11
119.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 3
119.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Братиславська, 20
123.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Автозаводська, 71-А
123.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Йорданська, 10
124.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,60 грн
7,50
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
125.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
125.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
126.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Економія при броні:
-3,12 грн
5,88
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
129.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,60 грн
7,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
129.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,04
Економія при броні:
-0,69 грн
8,35
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
129.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Економія при броні:
-0,10 грн
7,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Київ, просп. Берестейський, 75/2
131.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Економія при броні:
-0,10 грн
7,50
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Березань, вул. Шевченків шлях, 141/2
132.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,21
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Вишневе, вул. Вишні Остапа, 1
138.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,50 грн
7,60
грн
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Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Яготин, вул. Незалежності, 36
142.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
145.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,50 грн
7,60
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
154.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,50 грн
7,60
грн
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