Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бригади Хартія, 24/17
7.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 105
9.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Магнолія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Громадського Олега, 1-Б
1.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Культури, 10
2.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Велика Панасівська, 115
3.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Лікарський, 1
5.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Астарта
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Магнолія
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Харків, вул. Велика Панасівська, 226
6.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Тернопільська, 32
8.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
10.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Сатурн-фарм
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 268
10.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
10.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Миру, 54/1
11.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богодухів, вул. Чернієнка, 13
54.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
133.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
175.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 42 хв
Дніпро, вул. Ламана, 4
190.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
253.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
254.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,42
Економія при броні: -0,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
257.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,42
Економія при броні: -0,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
271.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,92
Економія при броні: -0,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
296.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,63
Економія при броні: -0,79 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
298.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,94
Економія при броні: -0,84 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
302.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,36
Економія при броні: -0,56 грн
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
15,72
Економія при броні: -1,14 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
304.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,91
Економія при броні: -0,57 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142/142-А
308.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,69
Економія при броні: -0,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
310.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,00
Економія при броні: -0,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
311.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,87
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
312.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,47
Економія при броні: -0,57 грн