Київ
Про товар
Ціни
Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)
Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Володарка, вул. Армійська, 3-Б
108.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,60
Економія при броні:
-1,00 грн
7,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 82
131.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,50 грн
7,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Європейська, 28
136.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Економія при броні:
-0,58 грн
8,42
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Узин, вул. Поповича, 2/23
153.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,50 грн
7,60
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Миру, 68
169.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Глеваха, вул. Вокзальна, 26-Б
173.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,50 грн
7,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
178.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,50 грн
7,60
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Вишні Остапа, 1
186.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,50 грн
7,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 10
191.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,04
Економія при броні:
-0,69 грн
8,35
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 75/2
192.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Економія при броні:
-0,10 грн
7,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
196.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,60
Економія при броні:
-0,10 грн
7,50
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 18-А
197.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Свободи, 26-В
198.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 71-А
199.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 10
201.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,60 грн
7,50
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
201.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою індивідуальна упаковка 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
9,00
Економія при броні:
-3,12 грн
5,88
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
202.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,10
Економія при броні:
-0,60 грн
7,50
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 8
203.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братиславська, 20
205.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
Забронювати
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Градинська, 11
207.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
13,50
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню