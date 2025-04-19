Ємність д/забору сечі Uri-box (Urine container Uri-box)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Дніпро, вул. Ламана, 4
7.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 28
71.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
72.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,39
Економія при броні: -0,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 27
74.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
5,37
Економія при броні: -0,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кобеляки, вул. Шевченка Тараса, 81/1
95.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 10/76
109.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,03
Економія при броні: -0,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
119.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,37
Економія при броні: -0,54 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 39
120.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,80
Економія при броні: -0,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
124.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,23
Економія при броні: -0,47 грн
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
15,45
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
124.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,85
Економія при броні: -0,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 9
127.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
130.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,08
Економія при броні: -0,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
131.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,87
Економія при броні: -0,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
131.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,46
Економія при броні: -0,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
134.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,75
Економія при броні: -0,63 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 12
134.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,65
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
134.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,64
Економія при броні: -0,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
135.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,63
Економія при броні: -0,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 32
138.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
10,22
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Південний, 29-Б
138.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ СЕЧІ URI-BOX PP, з кришкою 120 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
12,19
Економія при броні: -0,93 грн