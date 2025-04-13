ємності для збору калу стерильні

Ємність для забору калу Фек-бокс (Feces cup Fec-box)

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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
Pp, з кришкою 30 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 5,31 грн
в 51 аптеці
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
30 мл стерильн. №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 4,10 грн
в 8 аптеках інших міст
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
Pp, з кришкою 30 мл з паперовою етикеткою, нестерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 5,00 грн
в 5 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
Pp, з кришкою 60 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
від 4,00 грн
в 2 аптеках
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ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX
Pp, з кришкою індивідуальна упаковка 60 мл з паперовою етикеткою, стерильно №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 4,00 грн
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Характеристики
Виробник
F.L. MEDICAL s.r.l.
Форма випуску
Pp, з кришкою
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
30 мл
Медичні вироби
Реєстрація
12137/2012 від 14.12.2012