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Ємність для забору калу Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Ємність для забору калу Фек-бокс (Feces cup Fec-box)
Львів
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Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Шашкевича, 8
63.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,85
Економія при броні:
-0,29 грн
7,56
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сколе, вул. Галицького Данила, 7
96.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,96
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 19/21
181.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,48
Економія при броні:
-0,68 грн
7,80
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27-З
208.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
8,04
Економія при броні:
-0,33 грн
7,71
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
221.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
6,00
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Покровська, 63
334.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 60 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
11,27
Економія при броні:
-0,70 грн
10,57
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Борова, вул. Незалежності, 4
340.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,96
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овруч, вул. Шевченка Тараса, 106
376.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,96
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іллінці, вул. Європейська, 12
383.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,96
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 13
458.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Курінного Петра, 2
458.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
458.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
458.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
460.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шалімова Академіка, 44/10
461.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
461.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
461.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
462.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Маріуполя, 6
462.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
463.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ FEC-BOX PP, з кришкою 30 мл №1
F.L. MEDICAL s.r.l.
7,90
Економія при броні:
-2,59 грн
5,31
грн
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